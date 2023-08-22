Курс доллара 94.1185   Курс евро 102.7530  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 августа

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за август, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, предварительно;

11:30 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, предварительно;

11:30 мскИндекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август, предварительно;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за август;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Другие новости

вчера
19:03
СТРАНЫ БРИКС СОТРУДНИЧАЮТ НА ПРИНЦИПАХ РАВНОПРАВИЯ И ПАРТНЕРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ, ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РФ С ПАРТНЕРАМИ ПРЕВЫСИЛ $230 МЛРД - ПУТИН
вчера
18:57
КАБМИН И ЦБ РФ ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ УКАЗ О НАЧАЛЕ ОБМЕНА ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ, НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ИНИЦИАТИВА ЗАТРОНЕТ 100 МЛРД РУБЛЕЙ - СИЛУАНОВ
вчера
18:44
Украина закачала в подземные хранилища более 13 млрд кубометров газа - глава минэнерго
вчера
18:35
Мишустин: в ряде отраслей есть дефицит кадров при рекордно низких показателях безработицы
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 августа
вчера
18:29
Путин: инициативы различных отраслей российской экономики должны поддерживаться банками
вчера
18:11
Путин: инфляционные риски растут, задача сдерживания роста цен выходит на первый план
вчера
18:00
Путин: по итогам 2023 года 3,7 млн семей улучшат свои жилищные условия
вчера
17:53
Путин попросил ЦБ и кабмин сделать программу долгосрочных сбережений удобной
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.