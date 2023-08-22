Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 2.2% (расширенное сообщение)

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле сократились на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.07 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.15 млн домов.

По сравнению с июлем 2022 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 16.6%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 406.7 тыс. долл, увеличившись на 1.9% в годовом сравнении. Абсолютный ценовой рекорд на уровне 413.8 тыс. долларов был зафиксирован в июне 2022 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля составили 1.11 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 3.7% по сравнению с июнем, но снизившись на 14.6% в годовом сравнении. В июле потребовалось бы 3.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.1 в июне и 3.2 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июле в среднем составил 20 дней в сравнении с 18 днями в июне и 14 в июле 2022 года. При этом 74% проданных в июле 2023 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.