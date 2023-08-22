Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 августа

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июнь;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июль;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июль;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за август;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь.