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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 августа

Москва, 22 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июль;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за август;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь.

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