Курс доллара 94.1424   Курс евро 102.5719  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 августа

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июль;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за август;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь.

Другие новости

вчера
20:00
Рост ипотеки в РФ в июле сохранился на уровне 2,5% - ЦБ
вчера
20:00
Минпромторг предложил продлить на 2024 г нормы для покупки активов покидающего РФ ритейла
вчера
19:17
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЫРОСЛИ НА 9,7%, ДО $450 ЗА ТЫС КУБОВ – ДАННЫЕ ICE
вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ВЫРОС НА 0,92% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 августа
вчера
18:19
США будут всеми способами вносить "раскол" в отношения РФ и Китая - эксперт
вчера
17:56
Новый лифтбек "Москвич 6" представили на выставке в Москве
вчера
17:30
Цена на бензин Аи-95 на бирже РФ отступила от максимумов, дизтопливо продолжило снижение
вчера
17:10
Эксперт оценил чистую прибыль "Газпрома" от поставок в Китай в этом году в $4,5-5 млрд
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.