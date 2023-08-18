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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2023 г.Потребительская инфляция в еврозоне в июле сост...
вчера 12:04

Потребительская инфляция в еврозоне в июле составила 5.3%

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в июле 2023 года вырос на 5.3%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В июне значение показателя составило 5.5%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в июле вырос на 5.5%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков..

В июне значение индекса составило 5.5%.

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