Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 августа

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за август;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за июль;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июль;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июль.