Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июле снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.7% в июне.

Аналитики прогнозировали снижение июльского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За период с января по июль 2023 года индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 4.0%.