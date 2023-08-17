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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 августа 2023 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:19

Индекс опережающих экономических индикаторов США в июле снизился на 0.4%

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июле снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.7% в июне.

Аналитики прогнозировали снижение июльского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За период с января по июль 2023 года индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 4.0%.

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