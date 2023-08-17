Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 8 тыс.

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 августа, сократилось на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 239 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 240 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 250 тыс., пересмотрено с 248 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 234.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 августа, увеличилось на 32 тыс. и составило 1.716 млн. Показатель предыдущей недели остался без пересмотра на уровне 1.684 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 8.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.693 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 июля, сократилось на 17.7 тыс. и составило 1.83 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.48 млн.