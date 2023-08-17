Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 августа

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за II квартал;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за II квартал;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за май;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июнь;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июнь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за май;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июнь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июнь;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.