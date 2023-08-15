Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 августа

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, предварительно;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за май;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за май;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за май;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за май;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, финальный отчет;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июль;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июнь;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за август;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в США за июль;

15:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июль;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за май;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за май;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июнь;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за август;

17:00 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июнь.