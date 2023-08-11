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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 августа 2023 г.Индекс цен производителей США в июле вырос на 0.3%
сегодня 15:36

Индекс цен производителей США в июле вырос на 0.3%

Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в июне (пересмотрен с +0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 0.8% против +0.2% в июне (пересмотрен с +0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 0.7%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в июне (пересмотрен с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.2%.

По сравнению с июлем 2022 года индекс PPI core вырос на 2.4%, как и в июне.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.3%.

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