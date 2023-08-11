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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 августа

Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за май;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июнь;

09:00 мск: ВВП Великобритании за II квартал, предварительно;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июнь;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июнь;

09:00 мск: ВВП Великобритании за июнь;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, финал;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за июнь;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за июль;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июль;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.

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