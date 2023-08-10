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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 августа

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за май;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за май;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;

23:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.

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