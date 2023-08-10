Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 августа

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за май;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за май;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;
23:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.