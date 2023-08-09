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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 августа

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за май;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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