Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 августа

Москва, 9 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за май;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июль;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июль;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;
09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июнь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.