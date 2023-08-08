Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за май;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июль;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

09:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.