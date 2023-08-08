Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.4% в мае (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали сокращение июньского показателя на 0.3%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в июне уменьшился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.5% в мае (пересмотрено с (-0.2%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в июне составил 1.41 в сравнении с 1.30 годом ранее.