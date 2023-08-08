Курс доллара 96.0755   Курс евро 105.4352  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за май;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за май;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июнь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июнь;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июль;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июнь;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июнь;

15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал.

Другие новости

вчера
10:04
Российский рынок акций снижается на 0,6% в начале торгов вторника
вчера
10:04
Потребительская инфляция в Германии в июле увеличилась на 0.1%
вчера
10:00
Профицит торгового баланса Китая в июне увеличился до 80.6 млрд долл
вчера
10:00
Выбор РИА Новости: основные события дня 8 августа
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 августа
вчера
09:05
Годовая инфляция в Германии по итогам июля замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее
вчера
08:00
Россия и Турция обсудят совместные действия после выселения детей из отеля - МЭР
вчера
07:11
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже растет до 95,87 руб, юаня - до 13,25 руб
вчера
06:35
Более 8 тыс рейсов задержаны в США, более 1,6 тыс отменены из-за непогоды - FlightAware
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.