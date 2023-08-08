Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 августа

Москва, 8 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за май;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за май;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июнь;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июнь;
03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;
04:30 мск: Торговый баланс Китая за июнь;
04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июль;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за июнь;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за июнь;
15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал.