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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 8 августа

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за май;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за май;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июнь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июнь;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июль;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июнь;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июнь;

15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал.

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