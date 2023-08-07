Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 7 августа

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июнь;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июль;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июль;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июнь;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за август;
15:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
15:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
19:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июнь.