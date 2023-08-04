Розничные продажи в еврозоне в июне сократились

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в июне сократились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.6% в мае.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении объём розничных продаж в июне сократился на 1.4% по сравнению со снижением на 2.2% согласно прогнозам аналитиков. В мае объём розничных продаж сократился на 2.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.