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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 7 августа

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июнь;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июль;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июль;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июнь;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за август;

15:15 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

15:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

19:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июнь.

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