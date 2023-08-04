Число рабочих мест вне с/х сектора США в июле выросло на 187 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле выросло на 187 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 203 тыс.

Данные по числу рабочих мест за май пересмотрены до 185 тыс. с 209 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 172 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 179 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости был сосредоточен в сфере здравоохранения и социальной поддержки, финансовом секторе и оптовой торговле.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 87.1 тыс., в сфере частных образовательных услуг - на 13.5 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг сократилась на 8 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 17 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 13.4 тыс. В розничной торговле число рабочих мест расширилось на 8.5 тыс., в оптовой торговле - на 17.9 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы уменьшился на 8.4 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников выросло на 19 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 12 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 12.4 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 19 тыс. после увеличения на 26 тыс. в июне. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 2 тыс. после повышения на 6 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом увеличилось на 1 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи не изменилась.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 15 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июлем 2022 года число госслужащих увеличилось на 1.63 млн до 22.7 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июле снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц сократилось на 116 тыс. до 5.84 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в июле увеличилось на 268 тыс. до 161.26 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 49 тыс. до 99.9 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения повысилась на 152 тыс. до 167.1 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.6%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с июлем 2022 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан уменьшилась на 41 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в июле увеличилось с учётом сезонных колебаний на 59 тыс. до 1.16 млн, составив 19.9% от общего числа безработных против 18.5% месяцем ранее и 18.3% в июле 2022 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 280 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.62 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 585 тыс. до 134.27 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 972 тыс. до 27.15 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 191 тыс. до 4.0 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июле 2022 года альтернативный уровень безработицы составлял 6.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле составила 34.3 часа, понизившись на 0.1 часа по сравнению с июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 33.74 долл против 33.60 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.36% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.2%.

Средняя недельная заработная плата в июне повысилась до 1157.28 долл в сравнении с 1155.84 долл месяцем ранее.