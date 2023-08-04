Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 августа

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июнь;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июнь;
09:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за II квартал, предварительно;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июль;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июнь;
14:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июль;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июль;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июль;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за июль;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июль;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май.