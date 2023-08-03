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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:40

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 21 тыс.

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 июля, выросло на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 227 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 221 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 5.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 228.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 июля, увеличилось на 21 тыс. и составило 1.700 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.690 млн до 1.679 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.712 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 июля, сократилось на 52.7 тыс. и составило 1.86 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.47 млн.

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