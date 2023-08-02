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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
сегодня 17:33

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 17 млн барр.

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 28 июля, снизился на 17 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сузились на 0.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, оставаясь на минимальном с 1983 года уровне 346.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.2 млн барр. и составили 34.5 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.2 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 28 июля, сократились на 15 млн барр., запасы бензина снизились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.5 млн барр.

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