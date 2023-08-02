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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2023 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 15:21

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 324 тыс.

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июле выросло с учётом сезонных колебаний на 324 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 191 тыс.

В июне число рабочих мест увеличилось на 455 тыс., пересмотрено с 497 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июле выросло на 237 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 138 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) сократилось на 67 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 303 тыс., в сфере производства и строительстве увеличилось на 21 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 4 августа.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле на 203 тыс. после расширения на 209 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 3.6%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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