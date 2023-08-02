Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 августа

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за I квартал;
01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за I квартал;
02:50 мск: Денежная база в Японии за июль;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за ноябрь;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июль;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июль;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.