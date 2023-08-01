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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за I квартал;

01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск: Денежная база в Японии за июль;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за ноябрь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июль;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июль;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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