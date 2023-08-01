Курс доллара 91.5923   Курс евро 100.9428  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 августа

Москва, 1 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июнь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июль;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, финал;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июнь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июнь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июнь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, финал;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июль;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июнь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июнь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июль, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июль;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за июнь;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за июль.

Другие новости

вчера
10:03
Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании в июле сократился на 0.2% в годовом выражении
вчера
10:03
Российский рынок акций растет на 0,5% в начале торгов
вчера
10:00
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в июне составил 49.2
вчера
09:59
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа", 42,4 млн кубометров на 1 августа
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 августа
вчера
09:26
Биржевые цены на газ в Европе растут на 2%, до $329 за тыс кубометров - ICE
вчера
08:30
Инженеры РФ станут драйверами отечественного рынка зарядной инфраструктуры для БАС - НТИ
вчера
08:02
ПОВТОР - ЦБ РФ ждет годовую инфляцию по итогам III квартала в 5%, а рост ВВП в 3,6%
вчера
06:00
Ограничения Китая на экспорт могут лишить мир до 56 тонн галлия и германия до конца года
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.