Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 августа

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июнь;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июль;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, финал;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июнь;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июнь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июнь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июнь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, финал;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июль;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июнь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, финал;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июнь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июль, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июль;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за июнь;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за июль.