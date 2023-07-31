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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 августа

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июнь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июль;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, финал;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июнь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июнь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июнь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, финал;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июль;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июнь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июнь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июль, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июль;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за июнь;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за июль.

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