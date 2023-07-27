Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 июля

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июль;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за II квартал;
04:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
04:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
04:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
08:30 мск: Потребительские расходы во Франции за июнь;
08:30 мск: ВВП Франции за II квартал, предварительно;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, предварительно;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июль;
10:00 мск: ВВП Испании, кв/кв, предварительно;
10:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;
15:30 мск: ВВП Канады за май;
15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за II квартал;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июнь;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июнь;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июнь;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно.