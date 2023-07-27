Курс доллара 90.0468   Курс евро 99.7156  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:49

Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 59 тыс.

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 июля, сократилось на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 221 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 236 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 228 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 233.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 июля, уменьшилось на 59 тыс. и составило 1.690 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.754 млн до 1.749 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.720 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 июля, выросло на 165.2 тыс. и составило 1.913 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.476 млн.

Другие новости

сегодня
16:25
Танзания приглашает российские компании для добычи алмазов в стране - министр
сегодня
16:10
"Аэрофлот" вводит два допрейса между Москвой и Калининградом
сегодня
16:04
Группа Fesco готова выступить мостом между российским и африканским бизнесом
сегодня
16:00
УГАНДА НАДЕЕТСЯ НАЙТИ С РОССИЙСКОЙ СТОРОНОЙ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОСТАВОК УДОБРЕНИЙ ИЗ РФ – ГЛАВА МИД СТРАНЫ РИА НОВОСТИ
сегодня
15:49
Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 59 тыс.
сегодня
15:44
Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось на 7 тыс.
сегодня
15:43
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в июне сократился на 0.3%
сегодня
15:41
Дефицит товарного торгового баланса США в июне сузился на 4.4%
сегодня
15:41
ЦЕНА НЕФТИ МАРКИ WTI ПРЕВЫСИЛА $80 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 19 АПРЕЛЯ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.