Число повторных обращений по безработице в США за неделю уменьшилось на 59 тыс.

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 июля, сократилось на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 221 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 236 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 228 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 233.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 июля, уменьшилось на 59 тыс. и составило 1.690 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.754 млн до 1.749 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.720 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 июля, выросло на 165.2 тыс. и составило 1.913 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.476 млн.