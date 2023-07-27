Глава ФРС Джером Пауэлл: Решение по ставке в сентябре будет зависеть от поступающих данных (ПОВТОР)

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 26 июля, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что для возвращения инфляции к целевому уровню 2% предстоит пройти «долгий путь».

В заранее подготовленном обращении Пауэлла указано, что ФРС «проделала большую работу», но «полного эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) пока не ощущается». В американской экономике по-прежнему высокие темпы роста рабочих мест, а спрос на рабочую силу «существенно» превышает предложение. Несмотря на некоторое влияние предыдущих ужесточений в потребительском спросе и секторах экономики, чувствительных к изменению ставок, потребуется время, чтобы ощутить ужесточение целиком. «Без ценовой стабильности экономика ни для кого не работает, и нам предстоит пройти долгий путь по возвращению инфляции к 2%», - говорится в заявлении.

По мнению аналитиков, в коротком письменном обращении Пауэлла не было никаких намеков на то, что он склонен к дальнейшему ужесточению ДКП. Также не было никаких фраз, указывающих на отклонение от плана по ещё одному увеличению ставки в сентябре вслед за повышением ставки на 25 базисных пунктов до 5.25-5.50% по итогам состоявшегося 25-26 июля заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Отвечая на вопросы репортёров, Пауэлл сказал, что макроэкономические данные США, вышедшие между заседаниями FOMC в июне-июле, в целом соответствовали ожиданиям, однако индекс потребительских цен (CPI) оказался немного лучше прогнозов. По его словам, пока не принято никаких решений о результатах следующего заседания, всё будет зависеть от поступающих данных, в частности, от отчетов по рынку труда (NFP) и индексу CPI. «Возможно, мы повысим ставку в сентябре, также возможно, что оставим её неизменной», - заявил глава ФРС.

При этом он отметил, что лучшим индикатором динамики потребительских цен является показатель базовой инфляции (core CPI), из расчёта которого исключены цены на энергоносители и продукты питания. На данный момент значение индекса core CPI «всё ещё довольно высокое», хотя, «есть признаки, указывающие на его возможное снижение». Кроме того, по словам Пауэлла, на ослабление инфляционного давления обычно указывает «смягчение условий на рынке труда», но сейчас этого не наблюдается.

Глава ФРС заявил, что «краткосрочная цена усилий по снижению инфляции перевешивает долгосрочную цену, которую предстоит заплатить в случае невыполнения поставленной задачи». По его словам, ограничительный характер сегодняшней ДКП связан с тем, что «инфляция неоднократно оказывалась выше прогнозов и аналитиков, и регуляторов».

Однако несмотря на попытки Пауэлла убедить финансовые рынки, что инфляционные риски по-прежнему высоки, и дальнейшее ужесточение ДКП вполне возможно, фьючерсы на ставку ФРС в данный момент оценивают лишь в 20% вероятность повышения ставки в сентябре. Это означает, что в краткосрочной перспективе рынок ожидает сохранения невысокой инфляции и замедления темпов прироста рабочих мест. Вместе с тем вероятность повышения ставки в ноябре оценивается рынком в 40%.

К закрытию торгов на NYSE 26 июля индекс S&P 500 подешевел на 0.02%, индекс DJIA вырос на 0.23%, индекс Nasdaq Composite снизился на 0.12%. Индекс доллара США к 23:01 мск опустился к 100.96 (-0.38%), пара EUR/USD, первоначально выросшая к отметке 1.1106, снизилась к 1.1097. За минуту до публикации итогов заседания FOMC пара торговалась в области 1.1070.