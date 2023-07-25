Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 июля

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июнь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за II квартал;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июнь;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июнь;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за ноябрь;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.