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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 25 июля

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июль;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июль;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за апрель;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь.

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