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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 июля

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за май;

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июль, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;

11:30 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за июнь;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за июнь.

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