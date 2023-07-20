Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 июля

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии за апрель;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за III квартал;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за май;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралиич за май;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июнь;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за май;

11:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

11:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за июль;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июнь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.