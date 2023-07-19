EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.7 млн барр.

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 14 июля, снизился на 0.7 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.25 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) не изменились, оставаясь на уровне 118.2 млн барр. Аналитики ожидали сохранения запасов дистиллятов на прежнем уровне.

Запасы нефти в стратегическом резерве США также не изменились, оставаясь на минимальном с 1983 года уровне 346.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.9 млн барр. и составили 38.3 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.3 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 14 июля, сократились на 0.8 млн барр., запасы бензина снизились на 2.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.1 млн барр.