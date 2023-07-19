Потребительская инфляция в еврозоне в июне составила 5.5%

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в июне 2023 года вырос на 5.5%, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

В мае значение показателя составило 6.1%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в июне вырос на 5.5% по сравнению с 5.4% согласно прогнозам аналитиков и по предварительным данным.

В мае значение индекса составило 5.3%.