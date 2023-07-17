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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 июля

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за апрель;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июнь;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июнь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за июнь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июнь;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за июль;

17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за май;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.

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