Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 июля

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за май;
05:00 мск: ВВП Китая за II квартал;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за апрель;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за апрель;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за апрель;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за апрель;
11:15 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
11:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за май;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь;
N/A мск: Саммит стран G-20.