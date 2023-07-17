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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 июля

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за май;

05:00 мск: ВВП Китая за II квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за апрель;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за апрель;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за апрель;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за апрель;

11:15 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

11:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за май;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь;

N/A мск: Саммит стран G-20.

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