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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 июля

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за июнь;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июнь;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за май;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за май;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

15:30 мск: Цены на импорт в США за июнь;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июнь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, предварительно;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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