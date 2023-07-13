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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 июля

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за апрель;

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за май;

04:00 мск: Торговый баланс Китая за май;

04:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за май;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за май;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за май;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за май;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за май;

09:00 мск: ВВП Великобритании за май;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, финал;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

11:30 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за май;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июнь;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за май;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.

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