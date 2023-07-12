EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.9 млн барр.

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 7 июля, вырос на 5.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США не изменились, оставаясь на уровне 219.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 4.8 млн барр. Аналитики ожидали сужения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 0.4 млн барр. до 346.8 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.6 млн барр. и составили 41.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.3 млн барр. в сутки против 12.4 млн барр. в сутки неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 7 июля, выросли на 3.0 млн барр., запасы бензина повысились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.9 млн барр.