Курс доллара 90.6253   Курс евро 99.8890  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:35

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.9 млн барр.

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 7 июля, вырос на 5.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США не изменились, оставаясь на уровне 219.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 4.8 млн барр. Аналитики ожидали сужения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 0.4 млн барр. до 346.8 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.6 млн барр. и составили 41.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.3 млн барр. в сутки против 12.4 млн барр. в сутки неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 7 июля, выросли на 3.0 млн барр., запасы бензина повысились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.9 млн барр.

Другие новости

вчера
18:41
ФТС фиксирует случаи занижения стоимости ввозимых в РФ из ЕЭАС легковых авто
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 июля
вчера
18:12
Страховщики начали получать заявления от пострадавших в Краснодарском крае из-за непогоды
вчера
17:42
ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ, ЧТО У РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ ЕСТЬ "РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ" ПО ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКЕ
вчера
17:35
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.9 млн барр.
вчера
17:32
Запасы нефти в США за неделю выросли больше прогноза - на 5,9 млн баррелей, до 458,1 млн
вчера
17:20
API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.0 млн баррелей
вчера
17:09
"Росморпорт" поставил пятое судно на перевозки с Калининградской областью
вчера
16:53
Минфин РФ разместил ОФЗ серии 29024 на 170,9 млрд руб при спросе в 383,7 млрд руб
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.