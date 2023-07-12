Годовая инфляция в США в июне составила 3%, реальная зарплата выросла на 0.2% к маю

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.1% в мае.

По сравнению с июнем 2022 года потребительская инфляция в США выросла на 3.0%, тогда как в мае годовой прирост составлял 4.0%.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.1%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.4% в мае.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 4.8% в сравнении с +5.3% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 5.0%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июне выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в мае (пересмотрено с +0.3%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата повысилась на 1.2%.