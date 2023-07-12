Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 июля

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за апрель;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за апрель;
05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
09:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;
09:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
09:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
09:00 мск: Результаты стресс-тестов банков Великобритании;
11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
11:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за апрель;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;
16:45 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.