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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 июля

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за апрель;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за апрель;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

09:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

09:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

09:00 мск: Результаты стресс-тестов банков Великобритании;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

11:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за апрель;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за май;

16:45 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США.

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