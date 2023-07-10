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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 июля

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за май;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за май;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июнь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июнь;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июль;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за май;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за май, финал;

17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за май;

22:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь.

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