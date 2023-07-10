Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 июля

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за май;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за май;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июнь;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июнь;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июль;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за май;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за май, финал;
17:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за май;
22:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь.