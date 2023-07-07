Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 июля

Москва, 7 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за апрель;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за апрель;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за май;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июнь;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июнь;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за май;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за май;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за май;
15:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июнь;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июнь;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за июнь;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июнь;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за апрель;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:45 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.