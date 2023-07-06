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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 18:04

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.5 млн барр.

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 30 июня, сократился на 1.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.0 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 1.5 млн барр. до 347.2 млн барр., оставаясь на минимальном уровне с 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.4 млн барр. и составили 42.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.4 млн барр. в сутки против 12.2 млн барр. в сутки неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 30 июня, сократились на 4.4 млн барр., запасы бензина выросли на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.6 млн барр.

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